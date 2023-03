Ufficiale l’addio di Ferrara Pistoia domani a Chieti

Adesso è ufficiale: Ferrara si è ritirata dalla serie A2. "Il giudice sportivo nazionale – si legge nella nota della Fip – ricevuta la comunicazione relativa alla rinuncia della società Kleb Basket Ferrara alla prosecuzione della partecipazione al campionato, dichiara il suddetto club rinunciatario e annulla l’omologazione di tutte le partite sin qui disputate come previsto dal regolamento". Finisce così, con grande amarezza, la storia della società estense. Analogamente a quanto successo a molte altre realtà del panorama cestistico nazionale negli ultimi mesi. E Pistoia? La Gtg perde quattro punti in classifica, avendo vinto entrambi i confronti con Ferrara, e scivola a quota 30. La qualificazione al girone giallo della fase a orologio resta comunque assicurata. Questa la nuova graduatoria: Forlì 36; Pistoia e Cento 30; Udine 24; Cividale e Fortitudo 22; Rimini, Nardò, Chiusi 18; Mantova 16; Chieti 14; Ravenna, San Severo 12. Domani i biancorossi saranno di scena a Chieti: il sodalizio teatino recupera l’americano Jackson, che sarà a disposizione dopo la riduzione della squalifica inflittagli a seguito dei fatti dello scorso weekend. "Ci aspetta una partita difficile – spiega l’assistente allenatore biancorosso Tommaso Della Rosa – contro una squadra di corsa, che attacca in contropiede, per cui dovremo essere bravi a non farci sorprendere. Siamo carichi e motivati per far bene in questo rush finale".