Ufficiale. Il ritorno di Caponi adesso è realtà

Andrea Caponi è nuovamente un giocatore della Pistoiese. Svincolatosi recentemente dopo la breve parentesi al Livorno, il classe ’88 vestirà la maglia arancione fino al termine della stagione. Un rientro in squadra che ha fatto felici i tifosi, quello dell’esperto centrocampista (oltre 200 partite disputate in Serie C), che nella passata annata ha indossato la fascia di capitano della Pistoiese. Ma che al tempo stesso ha portato il club a rompere con il direttore sportivo Gianni Rosati, contrario al suo ritorno a Pistoia.