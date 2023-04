Tutto aperto nei playoff Si sgomita pure in coda

La capolista Prato Social Club è ormai ad un passo dalla promozione. Ma per il resto, i giochi in Seconda sono ancora aperti e domani alle 15.30 si deciderà molto. In chiave playoff, il Pistoia Nord vuole mantenere il secondo posto battendo il Prato Nord. Anche perché in caso contrario il San Niccolò potrebbe mettere la freccia, a patto di regolare il Cintolese. Occhio però anche all’Atletico Casini Spedalino, attuale quarta forza, che vuole continuare a sognare violando il campo di un’Olimpia Quarrata che necessita di punti-salvezza. Vuole chiudere al meglio il Montalbano Cecina, anche se raggiungere gli spareggi non sarà facile. Turno decisivo per la Montagna Pistoiese: battere il Chiesanuova per ipotecare la salvezza.