Tutti pronti a tifare Biglietteria aperta

In gara 1 il PalaCarrara ci sono state oltre 3mila persone, per gara 2 si preannuncia un palazzetto tutto esaurito. Intanto la Curva Pistoia, la Curva Firenze e la gradinata sono sold out, rimangono ancora pochi posti in tribuna. Il pubblico pistoiese ha risposto alla grande e non poteva essere altrimenti visto l’attaccamento della gente alla maglia di Pistoia e visto anche l’importanza della posta in palio: la Giorgio Tesi si sta giocando la promozione nella massima serie. E, allora, stasera ancora una volta il tifo biancorosso è pronto a dare il proprio contributo spingendo e sostenendo la squadra e quando il PalaCarrara è gremito e fa sentire tutto il suo calore è difficile per tutti riuscire a passare. Intanto si possono ancora acquistare i ticket alla biglietteria di via Fermi domattina dalle 11 alle 13.30 e dalle 17.30 fino ad inizio partita.