Tutti promossi i protagonisti dell’impresa

Gianluca Della Rosa 9,5: il capitano, colui che ha incarnato al pari dei grandi che lo hanno preceduto il ruolo assegnato. Lo ha fatto in campo mettendo tutto fino all’ultima stilla di sudore e lo ha fatto fuori dando l’esempio e mettendoci sempre la faccia e non solo quest’anno. Impossibile non ricordare gli ultimi e tribolati anni della serie A quando lui, ragazzino, veniva chiamato a difendere la squadra quando i più grandi si nascondevano. Dalla curva passando tra gioie e dolori fino ad alzare al cielo la coppa. Grazie capitano.

Lorenzo Saccaggi 9,5: la sua fedeltà ai colori biancorossi è indiscutibile, c’era dieci anni e c’è stato anche oggi: due promozioni nella massima serie con Pistoia come nessuno mai. Sacca è un duro come il marmo della sua città, uno che in campo non si risparmia e quel carattere fumantino che con gli anni è riuscito a mitigare ogni tanto salta fuori e in quel preciso istante sono dolori per gli avversari. Il suo legame con Pistoia è solidissimo così come l’affetto che lo lega a questa maglia tanto da giocare i play off con una spalla malconcia ma senza mollare.

Carl Wheatle 10: un giocatore unico, imprescindibile, fondamentale, la gioia di qualsiasi allenatore. Carl fa tutto dal play al pivot e sempre con grandi risultati, da trascinatore e quando è servito da primo attore. E’ voluto rimanere a Pistoia nonostante le tante offerte perché era qui che voleva vincere e ha avuto ragione.

Daniele Magro 9,5: ha incrociato la strada di Pistoia a più riprese tanto da diventare un beniamino dei tifosi che gli hanno sempre riconosciuto professionalità e voglia di lottare per questa maglia. Magro sia durante l’anno ma soprattutto ai play off è stato un fattore determinante per il successo di Pistoia.

Jordon Varnado 10: l’aria di Pistoia fa bene alla famiglia Varnado visto che Jarvis prima e Jordon poi qui sono esplosi facendo cose mirabolanti. Jordon veniva da un anno di inattività, era una scommessa ma lui sapeva di avere tutto per essere un grande e lo ha dimostrato a suon di prestazioni di livello monstre non a caso è stato eletto Mvp.

Zach Copeland 9: un giocatore di striscia che quando è in serata fa piangere gli avversari. Nei play off ha pagato lo scotto di giocare per la prima volta per un traguardo importante ma il talento non si discute.

Matteo Pollone 8: di poche parole ma di tanti fatti. Matteo è arrivato in punta di piedi si è subito inserito nel gruppo mettendosi a disposizione dell’allenatore e dei compagni. Un giocatore solido, concreto e al tempo stesso importante. La sua difesa asfissiante sull’esterno più pericoloso degli avversari è stata spesso un’arma tattica vincente.

Angelo Del Chiaro 7: l’infortunio alla spalla lo ha fermato e condizionato ma lui ha fatto di tutto per esserci e per dare una mano alla squadra e c’è tanto del suo nella promozione di Pistoia.

Gabriele Benetti 7,5: arrivato in corsa, tra lo scetticismo generale, ha impiegato un po’ di tempo, com’era naturale che fosse, per calarsi nella realtà biancorossa. E’ esploso nei play off ovvero quando contava giocando una seconda parte di stagione di altissimo livello. Un elemento prezioso.

Gregorio Allinei 6: ha trovato pochissimo spazio ma quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo.

Nicola Brienza 10 e lode: un grande, un allenatore vero capace di disegnare basket e plasmare una squadra. Ha preso una gruppo di giocatori giovani e tanti alla prima esperienza in certi campionati e lo ha portato in paradiso giocando una pallacanestro bella e letale per gli avversari che tante, tantissime volte hanno dovuto prendere appunti. Un voto da estendere ovviamente a tutto il resto dello staff tecnico: dagli assistenti Luca Angella e Tommaso Della Rosa fino al fisioterapista Leonardo Natali e al preparatore atletico Luca Tasselli passando per il team manager Andrea Tronconi. Bravi.

Maurizio Innocenti