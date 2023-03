Tris di sconfitte

A braccetto nella sconfitta e in classifica. La sesta giornata del girone di ritorno del campionato di serie C Gold ha visto le battute d’arresto di Endiasfalti Agliana (63-52 per Lucca al Pala Capitini di Agliana) e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata (83-63 per l’Olimpia Legnaia a Firenze). Nel quinto turno di ritorno di serie C Silver, la Libertas Montale ha perso: 75-48 a Fucecchio al cospetto della Folgore. In classifica, Agliana è ottava e Quarrata nono, ma entrambi con 20 punti; Montale resta terz’ultimo a quota 8. Intanto domani sera, con inizio alle 20.45 a Siena, Quarrata recupererà la partita con la Mens Sana, rinviata a causa della chiusura degli impianti sportivi senesi per le recenti scosse telluriche. Difficile se non impossibile vincere le partite realizzando in casa soltanto 52 punti, con ultimi quarti da incubo come quelli visti contro Altopascio e Lucca. Buona la prestazione difensiva di Agliana, ma non basta. Secondo k.o. di fila per Quarrata, che al PalaFilarete regge un tempo, per poi subire la veemenza di una Legnaia che si conferma in gran spolvero.

Gianluca Barni