Trionfa l’Ugna al torneo dei rioni Due eurogol stendono la Smilea

Grazie a due eurogol di Bellucci e Colzi l’Ugna batte per 2-1 la Smilea nella finale della 36esima edizione del torneo dei rioni di Montale e si aggiudica il suo nono titolo raggiungendo il Dore al vertice dell’albo d’oro della manifestazione. Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio tutte le emozioni si concentrano nella seconda frazione, che inizia al 3’ con un palo colpito dall’Ugna con Barni e un’occasionissima della Smilea al 13’ fallita di poco da Pallara. Al 27’ la svolta con il vantaggio della Smilea grazie ad un calcio di punizione battuto magistralmente da Votino. La gioia del rione biancoceleste dura però molto poco perché al 28’, dopo una percussione insistita di Lunghi, il pallone perviene a Bellucci, che lascia partire un tiro a giro imprendibile per il portiere. Sull’ 1-1 la gara si infiamma. Pallara per la Smilea spara di poco a lato, l’Ugna invece centra il bersaglio al 34’ con una prodezza balistica di Colzi che da fuori area inventa un bolide che sbatte sulla traversa prima di entrare in rete per il definitivo 2-1.

Allo spettacolo in campo ha fatto riscontro una grande cornice di pubblico. Emozionante l’omaggio, prima della partita, a Emanuele Giaconi, detto Papia, lo speaker storico del torneo scomparso prematuramente pochi mesi fa. La moglie Barbara e il figlio Francesco, premiati dagli organizzatori, sono stati salutati da un lungo applauso e i giocatori della Smilea sono entrati in campo indossando una maglietta dedicata a Papia e portando in campo un commovente striscione. Sono stati consegnati anche riconoscimenti ai giovani che si sono distinti nelle tante società sportive del paese. Come miglior giocatore è stato premiato Lorenzo Colzi, come capocannoniere Lorenzo Pari (6 gol), entrambi dell’Ugna. Del rione biancoverde anche il miglior giovane, Matteo Barni, che ha ricevuto il Trofeo Aido intitolato a Michele Matera, un giovane di Tobbiana morto in un incidente sul lavoro. Il premio è stato consegnato da Marco Tempestini dell’Aido di Montale e da Luciano Matera. Miglior portiere Francesco Di Lorenzo della Stazione, miglior allenatore Giorgio Tomassini, tecnico dell’Ugna. Applausi del pubblico e degli avversari anche alla squadra della Smilea, sconfitta a testa alta. Grande esultanza da parte dell’Ugna davanti al proprio pubblico. Alla formazione vincitrice è stata consegnato un trofeo intitolato a Paolo Bessi oltre alla grande coppa del torneo, che il sindaco Ferdinando Betti ha posto nelle mani del capitano Leonardo Lunghi.

Dato il grande successo di pubblico del torneo possono considerarsi vincitori anche gli organizzatori del Comitato Festeggiamenti e tutti i dirigenti, i volontari e i giocatori dei sette rioni a cui si deve il merito di una manifestazione sportiva che al tempo stesso rappresenta un momento di aggregazione per l’intera comunità. Il Comitato, peraltro, si scusa per aver dovuto chiudere gli ingressi allo stadio a causa del raggiunto limite della capienza dell’impianto, con non poche persone rimaste fuori. Lo stadio ha una capienza massima di 470 persone e l’organizzazione è tenuta a rispettare tale limite. "Ci dispiace molto – dicono i responsabili del Comitato – e ci scusiamo, ma non potevamo fare altrimenti".

Giacomo Bini