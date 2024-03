Tribunale Federale rigetta ricorso Us Limite e Capraia contro US Pistoiese 1921

L’US Pistoiese 1921 ha reso noto che ieri il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche ha rigettato il ricorso proposto dalla società Us Limite e Capraia Asd nei confronti del club arancione, relativamente al contratto di collaborazione per lo sviluppo dell’attività del Settore Giovanile, stipulato dalle due società in data 23 maggio 2018 e valido fino al 30 giugno 2020. La società Us Limite e Capraia Asd aveva richiesto, in base al già citato accordo, sottoscritto nel 2018 con l’allora presidente Orazio Ferrari, la metà degli introiti derivante dalla cessione alla Juventus calciatore Gianmarco Di Biase, classe 2005, mai stato un tesserato del suddetto club.