Tredici ancora al top Un argento e un bronzo

Due medaglie in altrettante gare, nella massima kermesse di nuovo giovanile a livello nazionale. E a completare il tutto, un riconoscimento dal comitato toscano della FIN per i risultati conseguiti. Momento magico per Alessandro Tredici, la cui crescita tecnica sta procedendo nel migliore dei modi. Il nuotatore aglianese classe 2004, in forza all’Hidron Sport Firenze dopo essere cresciuto nella Nuotatori Pistoiesi, ha preso parte ai Criteria nazionali. Ben figurando: si è laureato vice-campione nei 200 misti della categoria "cadetti", nuotando la distanza in 1’57’’85, tempo valso l’argento. Ottimo anche il rendimento evidenziato nei 100 farfalla, con il tempo di 53’’37 che gli ha garantito la medaglia di bronzo.