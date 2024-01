Tre punti pesantissimi. Il Ponte ringrazia Granucci

Ponte Buggianese

1

Castelfiorentino UTd

0

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Belluomini, Chelini, Giannini, Pievani (43’ st Birindelli), Granucci (43’ st Chiti), Nardi, Sali (1’ st Gargani). A disp. Santalucia, Kapidani, Seghi, Ferrari, Passaretta, Zani. All. Gutili.

CASTELFIORENTINO UTD: Lupi; Mancini, Casanova, Ercoli (15 ‘st Benvenuti) Maltinti, Canali, Duranti (15’ st Nidiaci), Viti (39’ st Pieracci), Daidola, Giani (30’ st Borri), Bruni (39’ st Sebastiano). A disp. Neri, Baragli, Boumarouan, Fall. All. Scardigli.

Arbitro: Martini di Arezzo.

Marcatore: 32’ st Granucci.

Il Ponte Buggianese batte il Castelfiorentino di misura e fa un grosso passo in avanti verso la conquista della salvezza. Al Pertini i biancorossi si impongono per 1-0, grazie al gol siglato da Granucci. L’alta posta in palio ed un terreno di gioco in non perfette condizioni regalano un primo tempo davvero soporifero. Il Castelfiorentino attende, e prova a rispondere di rimessa, mentre il Ponte Buggianese cerca come sempre il fraseggio, ma non trova la scintilla giusta, che permetta a Nardi e a Sali di accendersi in avanti. Quello che cerca di fare qualcosa in più in attacco è proprio Nardi, che attorno al 20’ prova a sorprendere, senza però riuscirci, Lupi: il suo destro è debole, ed il portiere ospite lo blocca senza tanti affanni in due tempi. Attorno al 40’ il fantasista della compagine pontigiana serve Pievani, che tenta la conclusione da fuori area, che Lupi riesce però a disinnescare, spedendo la palla in angolo.

Poco prima di iniziare la seconda frazione di gioco, Gutili inserisce Gargani al posto di Sali, per dare un po’ più di brio ai suoi ragazzi. La mossa sembra funzionare, perché il Ponte alza il proprio baricentro, ed inizia a collezionare una serie di pericolose azioni d’attacco. Sugli sviluppi di un cross effettuato da Nardi, Martinelli stacca più in alto di tutti, e va vicino alla rete del vantaggio: la palla, per sua sfortuna, centra in pieno la traversa, a portiere avversario già battuto. Tocca quindi al bomber pontigiano Granucci, trovare il pertugio giusto, per far esplodere di gioia il "Pertini": servito da un assist al bacio di Nardi, il numero nove bianco-rosso fa partire un sinistro, che si insacca alle spalle di Lupi. È il gol che decide la contesa.

Simone Lo Iacono