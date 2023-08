Tre colpi per la Pistoiese C’è Chiesa, torna Piscitella

Pistoiese continua ad essere attiva sul mercato alla ricerca dei tasselli giusti per completare il mosaico. Mosaico che, con le ultime mosse, almeno per ciò che riguarda i possibili titolari può dirsi completato. In questi giorni c’è stata la partenza di Nicolò Cudini, tornato al Corticella, e l’arrivo al suo posto di Denis Chiesa, classe 2001 ha disputato giocato per tre stagioni nel Belluno per poi passare in serie C, Reggiana e Montevarchi poi. L’arrivo più importante è quello di Giammario Piscitella: un volto conosciuto avendo vestito la maglio arancione nella stagione 20142015 in serie C realizzando 7 gol. Prodotto della Roma, nel corso della carriera ha giocato sempre in B e in C vestendo le maglie di Genoa, Pescara, Cittadella, Bassano, Catania, Prato, Carpi, Novara e Rimini con cui ha vinto la Serie D nel 2022. Già ufficiale l’innesto del georgiano David Lordkipanidze, esterno destro classe 2001. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, vanta di un ottimo curriculum in serie D con oltre 100 presenze e otto reti."Per quanto riguarda Cudini – dice il direttore sportivo arancione Gianni Rosati – ha preferito tornare a giocare a casa. Dispiace perché si tratta di un bravo ragazzo e di un buon giocatore ma abbiamo accettato la sua decisione.

"Al suo posto abbiamo preso Chiesa un altro giovane ma che ha già alle spalle diverse stagioni importanti. Piscitella oggi verrà aggregato alla prima squadra ed è un giocatore che a Pistoia conoscete bene avendo fatto un’ottima stagione. E’ un giocatore maturato, cresciuto e sono convinto che potrà darci una grossa mano". Due arrivi di peso che di fatto chiudono il discorso almeno per quanto riguarda i giocatori titolari a disposizione del tecnico Luigi Consonni. Questo non significa che il mercato della Pistoiese sia chiuso perché potrebbero arrivare almeno altri due giovani da inserire nel reparto quote. "Per il discorso titolari – prosegue Rosati – direi che non ci saranno altri acquisti almeno di un’occasione importante da cogliere al volo. Sul fronte giovani sicuramente abbiamo bisogno di un terzino e di un portiere classe 2004". Discorso chiuso anche per quanto riguarda un possibile sostituto di Marquez che è l’unica punta centrale. "Abbiamo 3-4 attaccanti – conclude il diesse – e giovani interessanti come Diop e Petrosino, un classe 2005 che abbiamo acquistato recentemente".

Maurizio Innocenti