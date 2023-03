Trasferta ostica per La Fenice Un quinto posto da difendere

Obiettivo, consolidare il quinto posto appena conquistato. Grossa opportunità per l’ABC Ricami, la prima squadra del Pistoia Volley La Fenice, che questa sera sarà di scena dalle 21 a Porto San Giorgio sul campo del De Mitri Carlo Forti nona forza della classifica del girone G, nel campionato di serie B2. "Ulltima trasferta lunga di questo faticoso raggruppamento – fa sapere coach Davide Ribechini alla vigilia –. Andremo a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, per sfidare una formazione che è partita piano, ma alla fine sta riuscendo a tirare fuori risorse e punti necessari a una salvezza tranquilla. La partita di andata è stata una delle nostre peggiori, per cui ci sarà anche una certa voglia generale di far vedere alle avversarie quali possono essere il nostro valore e standard di gioco. Oltre a motivazioni più legate al percorso, ad esempio la possibilità, vincendo, di chiudere matematicamente il discorso salvezza, play-out compresi, e di difendere il quinto posto dall’assalto di Polverigi. Non siamo nelle migliori condizioni, ma proveremo lo stesso a tirar fuori il massimo".