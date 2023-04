Trasferta nel Lazio per il Club Pistoia

Portare a quattro la striscia dei risultati utili consecutivi, uscendo indenni dalla tana della prima della classe. Un obiettivo non facile per l’Hockey Club Pistoia, chiamato alle 15 ad affrontare in trasferta la Lazio (che vinse all’andata per 3-2). Gli arancioni se la vedranno con la prima della classe e non potranno contare sul ritorno in panchina di coach Filippo Treno, che dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica comminatagli dal giudice sportivo per i fatti di Pisa.

Giovanni Fiorentino