Trasferta amara per il Ponte La Massese vince di misura

MASSESE

1

PONTE BUGGIANESE

0

MASSESE Barsottini; Bennati, Marchini, Ceciarini, Ricci, Vittoriani, Remedi, Bonini L (73’ Aliboni), Buffa, Vignali, Bonini M (68’ Lazzini, (90’ Zeni). A disp. Cialdini, Bonuccelli, Dell’Amico, Manfredi, Dunem, Carlini. All. Della Bona.

PONTE BUGGIANESE Citti; Cucinotta, Martinelli, Zocco (70’ Granucci), Palmese, Simi, Pievani (46’ Capetta), Gianotti, Belluomini (70’ Sali), Nardi, Perillo (46’ Saquella). A disp. Grasso, Ferrari, Seghi, Benvenuti, Mancino. All. Gutili.

Arbitro: Mariani di Livorno. Marcatore: 35’ Ricci. Note: rec. 1’ e 6’. Ammoniti: Bonini L, Ceciarini (M); Capetta (P).

CALCIO

La prima trasferta del Ponte Buggianese in casa della Massese termina con una sconfitta. Allo stadio "Oliveti" si impone la formazione di casa per 1-0, grazie alla rete realizzata da Ricci, arrivata nel corso del 35’ di gioco. E dire che la prima frazione non regala particolari emozioni, con una lunga fase di studio. Si mette in luce il solo Vignali che, con un piattone centrale, non impensierisce Citti. Al 35’ c’è il gol che decide la gara, che Ricci segna in maniera abbastanza magistrale: Vignali recupera una palla sugli sviluppi di un corner e la mette in mezzo; sponda per Ricci che si inventa una rovesciata di pregevole fattura, che si insacca alle spalle di Citti, beffato anche dalla deviazione di un calciatore biancorosso.

Nella ripresa Gutili prova a dare una scossa ai suoi, gettando nella mischia Sali e Granucci, assieme a Capetta e Saquella. Il piglio è decisamente più battagliero e maschio. Le occasioni più ghiotte per pareggiare passano per i piedi di Gianotti, che all’81’ va due volte vicinissimo al gol del pari. Prima dai 25 metri scaglia un tiro velenosissimo, che impegna Barsottini. Sul corner seguente la palla arriva nuovamente sui piedi del n.5, che però spara alto. Nonostante il forcing finale la Massese si difende con ordine e porta a casa punti pesanti in ottica salvezza.

Simone Lo Iacono