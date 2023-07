Tra vasca e acque libere. Nuotatori Pistoiesi, che successi Regionali juniores e cadetti al top

Nuotatori Pistoiesi, tra titoli e medaglie regionali e Giulia Gabbrielleschi prossima ’parigina’. La società presieduta da Giancarlo Lotti è rientrata dal Campionato regionale di categoria in vasca lunga junior e cadetti, tenutosi a Livorno, con un bel bottino di quattro titoli toscani, due medaglie d’argento e quattro di bronzo. I nostri nuotatori, guidati dall’assistant-coach Alice Ieri, hanno ben figurato alla piscina Bastia. Tommaso Petruzzi ha conquistato due ori, nei 200m e 400m stile libero ed è salito sul secondo gradino del podio negli 800m stile libero; Silvia Campanella ha trionfato nei 400m misti, finendo seconda nei 200m misti e terza nei 100m stile libero; Alberto Carobbi si è imposto con merito nei 200m misti, mentre per Niccolò Bracali, Ginevra Magnini e Dario Gelli sono arrivati altrettanti bronzi rispettivamente nei 200m rana (i primi due) e nei 50m rana (il terzo). "Non solo i medagliati, ma tutta la squadra ha dimostrato appieno il proprio valore. Gli atleti hanno migliorato i propri tempi", fa sapere Ieri. Intanto Gabbrielleschi, che lo scorso 24 luglio ha spento 27 candeline, si sta allenando in vista della tappa francese delle World Series: gareggerà nella 10 chilometri sabato 5 agosto alle 7 di mattina nella Senna, in pratica laddove si svolgerà la competizione olimpica, il prossimo anno. Deve riscattare la prova dell’anno passato e soprattutto i Mondiali di Fukuoka, in Giappone. Nel 2022 Parigi fu amara per la nostra campionessa, costretta da un colpo al volto sferratole dalla francese Cassignol, poi espulsa dalla gara, al ritiro. "Fu buttata fuori da una gomitata al naso quando era nelle prime tre posizioni, oltre metà gara – ricorda il suo allenatore, Massimiliano Lombardi –. L’anno passato gareggiò alla Villette, in un canale, mentre quest’anno sarà sotto al Trocadéro, dinnanzi alla Torre Eiffel".

Gianluca Barni