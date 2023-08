Toscana B’3, festa finale sulla Montagna Pistoiese

Grande festa finale per il "Toscana B’3", il primo torneo di basket 3x3 che si è giocato su pavimentazione in gomma riciclata da pneumatici fuori uso (superfici sportive hi-tech , removibili e performanti) targata Ecopneus, organizzato insieme a Italian Basketball World, GS Eventi e Gek Galanda. Centinaia i giocatori e le giocatrici che hanno dato vita alle 16 tappe che hanno animato le piazze toscane: un autentico successo nonché un corollario di iniziative coinvolgenti per una manifestazione itinerante durata due mesi e che ha permesso agli organizzatori di raccogliere gran parte del movimento 3x3 locale in una community di appassionati. Adesso le squadre vincitrici dei 16 tornei continueranno i loro percorsi verso le finali nazionali 3x3 Italia FIP, Red Bull Half Court, 33BK, LB3. Un trionfo che ha permesso di centrare gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, giocando su campi ecosostenibili ed includendo ragazzi con difficoltà motorie ed intellettive, grazie ad eventi di basket in carrozzina e baskin.

E avendo come charity partner la Fondazione Dynamo Camp, impegnata a sostenere il diritto alla felicità di bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche e delle loro famiglie, la cornice finale non poteva che essere quella degli impianti del Dynamo Camp a Campo Tizzoro, sulla Montagna Pistoiese, gestiti da Dynamo Sport. L’evento ha ricevuto un forte sostegno da parte di Conad Nord Ovest e dei soci toscani, da sempre attenti alla sostenibilità e alla comunità, con un particolare impegno verso le giovani generazioni. Conad Nord Ovest ha donato un kit a tutti i partecipanti e ha messo a disposizione buoni sconto spendibili presso i propri punti vendita, dimostrando grande impegno sociale. "Una entusiasmante esperienza che ci ha permesso di partecipare in tantissime piazze toscane ad iniziative inclusive e sostenibili – dichiara Alessandro Penco, direttore rete Toscana di Conad Nord Ovest –. Una sinergia, quella tra sport e sostenibilità, che è risultata vincente, grazie al coinvolgimento di centinaia di appassionati, creando aggregazione e valore condiviso per le giovani generazioni".