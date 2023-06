Tornei primaverili, un successo Tutti bravi: ha vinto lo sport

Grande successo di presenze, pubblico e critica per i Tornei Primaverili organizzati dall’Unione Sportiva Ramini. La società, fondata nel 1965 da Don Anselmo Mati, si è ancora una volta distinta per efficienza: eccellenti i suoi campi in sintetico e il terreno in erba, dedicato al sacerdote, appassionatissimo di pallone, le cui gesta sono portate avanti dall’attuale presidente Roberto Poli, dal direttore sportivo Maurizio Gherardini e dal segretario generale Luciano Primieri, autentico deus ex machina della manifestazione calcistica giovanile. Nessun vincitore, come da regolamento, per bambini e ragazzi delle annate 2012-13-14.

Tra i 2009, categoria giovanissimi B, affermazione del Ramini di Paolo Ferro, che ha superato in finale il Mezzano con il punteggio di 5-0. Fra i 2010, Ramini terzo: si è imposto 2-0 al Capostrada nella finale per il terzo posto. Ramini ancora campione fra i 2011 di Rolando Berti: sotto 2-0 nel primo tempo contro Pescia, la formazione arancione ha finito i tempi regolamentari sul 2-2; sotto 4-2 nei supplementari, è arrivata ai calci di rigore grazie al 4-4 finale. Ai penalty si è poi aggiudicata la competizione, tra gli applausi dei numerosi spettatori.

Gianluca Barni