Torna la Coppa Diddi con la meglio gioventù: Ciclismo a Massa e Agliana

Presentata in sala consiliare la 75° edizione della Coppa Dino Diddi, evento non solo legato allo sport ma anche all’arte e alla cultura. "E’ l’unica gara ciclistica giovanile al mondo con una propria colonna sonora – informano dal Gs Dino Diddi -, rappresentata dal brano pop "Dieci gocce" composta e cantata dalla cantautrice Eleviole? con il supporto musicale di Maurizio Mangoni, vice presidente del Gs Dino Diddi. Inoltre l’artista massese Clara Mallegni, metterà a disposizione del Gs Diddi un bozzetto per realizzare una scultura in ricordo di Vannino attraverso una raccolta fondi. In continuità con lo scorso anno, l’aglianese Lauro Bartolini, con Auser Agliana, donerà la sua opera in legno "Il ciclista della Coppa Diddi". Quella del prossimo 3 settembre, sarà una gara ancora più straordinaria delle edizioni precedenti – annunciano gli organizzatori –, un gioiello di cui tutta la comunità aglianese si deve sentire partecipe e orgogliosa". E’ la gara ciclistica italiana per allievi tecnicamente più importante. Al via la Pogi Team Uae Generali, squadra del campionissimo Tadej Pogacar, la nazionale slovena, una rappresentativa ucraina e, per la prima volta, rappresentative dal Belgio e dall’Alto Adige-Sud Tirol.

Tra le rappresentative regionali Piemonte, Lombardia, Trentino con i campioni italiani su strada e a cronometro, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Sicilia. Presentazione condotta dal giornalista Giuseppe Tomei che ha ricordato Fabrizio Fabbri, aglianese, compianto ex ciclista e direttore sportivo, al quale è dedicata questa edizione, rappresentato nell’occasione dal figlio. A fare gli onori di casa, per il Comune il sindaco Luca Benesperi e l’assessore Maurizio Ciottoli, per il Gs Diddi il presidente Claudio Taffini, con i presidenti del comitato regionale e provinciale (Pistoia e di Prato) della Federazione Ciclistica Italiana. Presenti molti addetti ai lavori, tra i quali il direttore di corsa Giovanni Viscusi, il giudice sportivo regionale Franco Benesperi e i giudici di gara Andrea Goti e Simone Lamanda.

Piera Salvi