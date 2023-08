Torna il trofeo Bertolazzi Grazie a Pistoia e 7forYou

Torna il "Trofeo Matteo Bertolazzi" giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento è per il 26 agosto alle 20.30 al PalaCarrara un evento fortemente voluto dal Pistoia Basket 2000 con l’associazione 7ForYou, nata per ricordare un ragazzo che ha dato tanto alla pallacanestro pistoiese e che, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto. Il Trofeo andrà in scena in occasione della prima uscita in amichevole di Estra Pistoia contro l’Umana Chiusi (serie A2). L’intero ricavato della serata dalla vendita dei biglietti sarà donato all’associazione, pertanto non ci saranno agevolazioni per chi ha già sottoscritto gli abbonamenti. Per l’acquisto dei tagliandi per assistere all’amichevole, la biglietteria del PalaCarrara sarà aperta a partire dalle ore 17.30 e, chi lo vorrà, contestualmente, potrà anche sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 202324. Il costo dei biglietti, a prezzo unico, sarà di 5 euro per la Curva Pistoia e di 10 euro per la tribuna, sia centrale che laterale.

Durante la serata non mancheranno i momenti di ricordo di Teo Bertolazzi, così come le sorprese: al termine del match, poi, le premiazioni con la presenza dei genitori dell’ex capitano biancorosso. "’Il suo amore per Pistoia credo che Matteo l’abbia dimostrato con quello che ha dato, ha fatto e ha vissuto. A Pistoia non si è consacrato solo come giocatore, ma ha sviluppato un forte senso di appartenenza alla società e alla città tutta’: queste le parole di papà Gianni che mi piace ricordare – afferma Marco Bartoletti, presidente della 7ForYou –. Teo era molto legato alla città di Pistoia e alla società. Il Trofeo Bertolazzi è un evento pensato e realizzato fin dall’inizio con l’apporto del nostro presidente Roberto Maltinti e, adesso, da Massimo Capecchi che, riprendendo l’eredità del suo predecessore, ci permette di ricordare il nostro capitano sul parquet di Pistoia. La donazione di quest’anno sarà in favore del Baskin Pistoia, associazione che fin dalla nascita della 7ForYou ci ha sostenuto".

Intanto spunta un altro appuntamento nel precampionato di Pistoia: la neonata e assai ambiziosa Trapani Shark (serie A2) ha infatti comunicato, tramite i propri canali ufficiali, che effettuerà un test proprio contro Pistoia, domenica 3 settembre alle 18 al PalaCarrara. Probabile che si tratti di un allenamento a porte chiuse.

Maurizio Innocenti