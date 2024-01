Tonfo Fabo. Testacoda horror. Exploit di Caserta

PAPERDÌ CASERTA

81

FABO MONTECATINI

69

CASERTA Lucas 5, Butorac 14, Alibegovic 17, Pagano, Paci 12, Mastroianni 16, Vitale 8, Sergio 5, Mehmedoviq 4, Moffa, Pisapia ne, Pani ne. All. Dell’Imperio.

MONTECATINI Benites 14, Chiera 5, Natali 4, Arrigoni 10, Sgobba 7, Radunic 13, Dell’Uomo 9, Lorenzetti 7, Giancarli, Carpanzano ne, Lorenzi ne. All. Barsotti.

ARBITRI Scarfò e Riggio. PARZIALI 10-23, 33-39, 59-51.

Harakiri Fabo in quel di Caserta. Lezione di basket e di sport della Paperdi Caserta agli Herons di coach Barsotti, che avanti 10-27 al 13’ e in totale controllo del match si inceppano inspiegabilmente e incassano un 71-42 di parziale nei successivi 27 minuti, soccombendo 81-69 sul campo dell’ultima in classifica, che finora aveva vinto soltanto due volte in venti giornate. L’unica notizia positiva per i rossoblù è che le trasferte in Campania sono finite, visto che sono costate 3 sconfitte e 6 punti persi. Buona difesa in avvio degli "aironi". La tripla di Benites e i contropiedi di Chiera e Natali danno il primo vantaggio in doppia cifra ai Barsotti boys, che allungano addirittura sul 5-22. L’attacco rossoblù si prende una pausa a cavallo fra primo e secondo quarto, prima che Radunic e Lorenzetti firmino il nuovo +17 termale. L’attacco casertano si scuote e replica per il -7 Paperdi. La bomba di Benites e il secondo centro di Radunic significano ancora +12 per gli Herons, poi però si sveglia Alibegovic: l’ex Piombino con 10 punti ispira la rimonta dei campani, che prima dell’intervallo lungo ricuciono fino al -6, poi piazzano il sorpasso ad inizio terzo periodo. Montecatini è irriconoscibile, soprattutto in attacco: i padroni di casa salgono velocemente a +7 e prima della fine del terzo quarto Vitale regala la doppia cifra di vantaggio alla Paperdi. Gli Herons non trovano il bandolo della matassa, perdono Giancarli e Radunic per falli e alla fine alzano bandiera bianca.

Filippo Palazzoni