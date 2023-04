Tommaso "Riga" Martini al top con due medaglie

Il campioncino di Agliana, Tommaso "Riga" Martini, conquista altre 2 prestigiose medaglie: il bronzo ai Campionati Italiani individuali under 23 di fioretto, tenutisi a Vercelli, e l’argento a squadre miste difendendo i colori del Centro Sportivo Carabinieri. Resta un pizzico di rammarico per la semifinale individuale, persa 15-10 contro Giulio Lombardi, dopo un tabellone di diretta che lo aveva visto imporsi in modo autorevole su Moro (15-5), Pieralisi (15-6), Greganti (15-13) e Iandolo (15-14). Anche se è indubbio che un bronzo agli Italiani under 23 sia comunque un traguardo notevole.

Lo è ancor di più se rappresenta l’ultimo tassello che gli mancava per completare la serie di podi in tutti i Campionati italiani: GPG, Cadetti, Giovani, Under23 e Assoluti per un totale di 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi. Non ancora 21enne, il giovane di Agliana, che si allena col Club Scherma Agliana della presidente Angela Desideri ed è seguito dal maestro Agostino Sanacore, ha già una bacheca invidiabile. La strada per le Olimpiadi, meta difficilissima ma affascinante, a cui può arrivare, è ancora lunga e tortuosa, piena di insidie. Ma testa, carattere e tecnica non fanno difetto al nostro. Per quanto riguarda l’argento a squadre miste, sempre di fioretto, Tommaso, assieme ai compagni Alessio Di Tommaso, Benedetta Pantanetti, Anna Cristino e Irene Bertini, ha ceduto 39-36 in finale alle Fiamme Oro Roma. E Tommaso come ha festeggiato? Tornando ad allenarsi.

Gianluca Barni