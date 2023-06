Tomasi gongola "Vanto cittadino"

"Per Pistoia e per la Toscana è un orgoglio essere in serie A. Questo è un risultato straordinario che non si limita ad un aspetto tecnico. Qui c’è molto di più". A dirlo è il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. Che celebrando l’impresa biancorossa spiega: "Ci sono i tifosi che hanno seguito la squadra ovunque e non hanno mai smesso di crederci. C’è una società che non si è mai arresa. Ci sono dei giocatori che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo insieme al loro coach. Voglio ringraziare il presidente Massimo Capecchi per l’impegno dimostrato sempre e, in special modo, in questi ultimi mesi. Essere tornati in serie A1 significa visibilità per la nostra città e orgoglio. Questo entusiasmo è fondamentale – conclude Tomasi – per diffondere i valori dello sport e avvicinare i bambini e i ragazzi allo sport. Questa è la prima vittoria.