Doppio appuntamento, al campo di tiro di via Marini, con il meglio del tiro con l’arco toscano. Gli Arcieri del Micco hanno organizzato una gara sulla distanza dei 7060 mt Round Olimpico, 50 mt Round sia per il Compound che per il Nudo, nonché il Trofeo Giovanile Intraguglielmo, voluto per ricordare una figura che ha fatto la storia della società pistoiese, scomparsa pochi mesi fa. 51 gli atleti che si sono affrontati sabato, provenienti da tutta la Toscana e dalla Liguria. In buona evidenza, fra i portacolori delle società di casa, Juan David Paolinelli, vincitore nella categoria Olimpico Allievi, e Anita Lafiosca, seconda fra gli Olimpico Ragazzi. Bene anche i rappresentanti della Compagnia Arcieri Città di Pescia: fra i Nudo Master, vittoria per Tiziana Migliani, mentre con l’arco Compound, ancora fra i Master, ha chiuso secondo Marco Del Ministro. La domenica, invece, si sono scontrati in gara 58 fra i talenti più interessanti in Toscana. per gli Arcieri del Micco una sola vittoria, conquistata dalla squadra Olimpico Ragazzi formata da Matilde Gori, Gaia Morgana Pezzente e Anita Lafiosca, rispettivamente quarta, sesta e nona nella classifica individuale. Per i pistoiesi anche l’argento di Pietro Tosi e i bronzi di Klara Marotta e Leonardo Bardasi. Medaglie anche per la Città di Pescia, con i successi di Giovanni Lenzi, Viola Betti, Francesco Ramanzini e Giulia Zanoboni; seconda piazza per Cecilia Platania e Carlotta Centini; terza per Leonardo Travaglio. Il primo Trofeo Intraguglielmo è stato assegnato a Vera Maria Serio, Arcieri Costa Etrusca, dominatrice nella categoria Olimpico Giovanissime con 668 punti.

Emanuele Cutsodontis