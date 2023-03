Testacoda Blu, per Agliana è dura Bottegone attende il big-match

Tutti in campo. Per la 18° di serie C femminile, stasera dalle 21.15 al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, "testa-coda" tra l’AM Flora Buggiano ultima della classe con appena 4 punti e la capolista Blu Volley Quarrata (48); dalle 21, alla Montanelli-Petrarca di Fucecchio, gara tra la Pallavolo FucecchioLupi Santa Croce (37) e il Volley Aglianese (28). Per il 18° turno di D, dalle 17.30 alla King di Bottegone, partitissima tra il Progetto Volley primo in graduatoria (45) e il McDonald’s Porcari secondo, allenato dal tecnico pistoiese Marzio Luchetti. Per la 5a giornata della seconda fase-promozione di D maschile, dalle 18 a Monte San Savino, la Polisportiva Savinese (6) si confronterà con la Zona Mazzoni Pistoia (4). In Valdinievole coach Torracchi darà spazio alle seconde linee. Squadra finalmente al completo per Agliana, mentre Bottegone cercherà di recuperare le influenzate Mati, Sardini e Vettori. Tante assenze tra i Vigili del fuoco: out Alamanni per noie a un gomito e pure Marinaro, Barbiero e Niccoli.