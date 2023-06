Tennistavolo Pistoia, 3 promozioni e tanta soddisfazione!

Tre promozioni ottenute in altrettante categorie, che fanno ben sperare per il presente e per il futuro. Momento certamente positivo per il Tennistavolo Pistoia, che ha chiuso la stagione agonistica nel migliore dei modi. Iniziando dalla promozione principale, con il club che a partire dalla prossima annata disputerà nuovamente la Serie C1 a vent’anni di distanza dall’ultima volta. Merito del 5-2 finale imposto al CIATT Firenze durante i playoff, a coronare un rendimento costante evidenziato da Cristoforo Biagini, Davide Ruggiero e Milo Biagini (mentre durante la "regular season" ha dato il suo contributo anche Armando Spinicci). La società presieduta da Luca Pancani può quindi gioire anche alla luce dei salti di categoria arrivati nei giorni immediatamente precedenti alle ottime performance in Serie C2: la formazione formata da Moreno Biagini, Massimo Ferrari, Guelfo Frateschi e Luigi Tosi è passato dalla Serie D2 alla Serie D1, mentre quella composta da Alessandro Bartoli, Federico Colli, Lorenzo Fortino, Alessandro Granchi, Massimo Venturi disputerà la Serie D2 dopo aver ben figurato in D3. Buone infine anche le performance agonistiche di Jacopo Andreotti, Mirko Borgioli e Andrea Corsini. "Si chiude una stagione trionfale – ha chiosato Pancani – e vogliamo continuare su questa strada".

Giovanni Fiorentino