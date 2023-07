Tennis. Estate positiva per gli alfieri del tc pistoia

Fra pochi mesi, l’attenzione andrà alla Serie A1 maschile, con la società che punta alla terza salvezza consecutiva. I tennisti pistoiesi stanno però continuando a gareggiare nell’ambito di tornei nazionali ed internazionali, cogliendo risultati decisamente incoraggianti. Momento positivo insomma, per il Tennis Club Pistoia. E fra i più attivi, c’è Leonardo Rossi, che sta ben figurando in doppio con l’amico Luigi Sorrentino: dopo l’argento ottenuto in Bulgaria il mese scorso, pochi giorni fa si è aggiudicato sempre in coppia il "Torneo Azimut Investimenti" di Bergamo, organizzato dal TC Città dei Mille. Ottimo però anche il rendimento della giovane Sveva Pieroni, di scena in Austria: dopo esser stata eliminata in singolare al secondo turno, l’atleta del TC Pistoia si è riscattata nel doppio, gareggiando insieme ad Ilary Pistola ed agguantando una medaglia d’argento nel Torneo ITF J60 di Bludenz.

g.f.