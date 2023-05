Tennis Club Pistoia Rossi in evidenza Vittoria in Puglia

La serie A1 maschile di tennis prenderà il via nei prossimi mesi, con l’obiettivo principale che resta quello di centrare la terza salvezza consecutiva. Ma i portacolori del Tennis Club Pistoia stanno continuando in questo periodo a gareggiare in tutta Italia e all’estero, ottenendo riscontri confortanti. Iniziando da Leonardo Rossi, che pochi giorni fa si è aggiudicato un torneo di prestigio a Gravina in Puglia (e fra poco più di una settimana partirà per la Bulgaria, dove prenderà parte ad una gara internazionale). Più o meno in contemporanea, la formazione impegnata nel campionato di serie B2 femminile ha affrontato il Match Ball Firenze, nella prima sfida del torneo. E’ arrivata una sconfitta di misura contro un club che partiva con i favori del pronostico, ma Giada Rossi, Valentina Merku e Sveva Pieroni non hanno nel complesso demeritato. Tenteranno di riscattarsi già durante il prossimo match, che le vedrà impegnate in trasferta contro il Parioli Roma.