Tempo di spareggi per il Blu Trasferta ostica a Pelago

Finita la stagione regolare, è tempo di playoff. Le pistoiesi saranno di scena tra oggi e domani. Nel torneo di serie C femminile, subito in campo il Blu Volley Quarrata trionfatore del girone B: esordirà domani, dalle 17.30 a San Francesco a Pelago, contro il Carpe Diem Firenze Manutenzioni, vincitore del girone A: riposerà il Seravezza. "Sarà una lotta tra compagini che avrebbero già meritato un posto in serie B2 – fanno sapere da casa quarratina –. Per vincere, le ragazze dovranno disputare la partita perfetta". Blu Volley al completo: probabile Bartolini opposta, Santucci e Pistolesi di banda.In D femminile turno di riposo per il Progetto Volley Bottegone, impostosi nel girone B: farà il suo debutto sabato 22 aprile contro la perdente dell’incontro tra Robur Massa e Valdelsa Larghi. In D maschile, infine, la Zona Mazzoni Pistoia ospiterà l’Invicta Volleyball Edilfox Grosseto sabato dalle 18 alla palestra Anna Frank. Il Volley Aglianese, salvatosi in C, sta organizzando delle amichevoli.

G.B.