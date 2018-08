Pistoia, 1 agosto 2018 - Weekend ricco di grandi risultati per il team Franco Ballerini - Primigi Store che nelle tre corse affrontate ha occupato tutte e tre le posizioni del podio. Applausi per Antonio Tiberi che ha dominato in solitario il Gp Città di Vinci dopo aver staccato tutti i suoi rivali sulle durissime pendenze del Fornello, incrementando e poi gestendo il vantaggio nei successivi 40 km e chiudendo con un minuto di vantaggio sugli inseguitori. Per Tiberi si tratta del sesto successo stagionale che porta il team Franco Ballerini - Primigi Store a quota sette. Tiberi era stato assoluto protagonista anche nella giornata di sabato conquistando la medaglia d'argento nei Campionati Nazionali a Juniores a 20" da Andrea Piccolo. In appena 24 ore due risultati di prestigio per un corridore che, nonostante sia solo al primo anno, sta dimostrando qualità impressionanti. Il terzo podio del weekend è stato ad appannaggio di Luca Roberti che ha ceduto la maglia di Campione Regionale del Lazio a Martin Marcellusi lottando comunque fino alla fine per salire nella "top tre". Missione compiuta in una corsa che ha visto Marcellusi attaccare da lontano con Roberti che ha tenuto duro chiudendo al terzo posto alle spalle di Giustino.