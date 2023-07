Talenti nostrani crescono Martini e Lombardi in Cina

Nuovi prestigiosi traguardi per la coppia di schermidori pistoiesi composta da Tommaso "Riga" Martini e Giulio Lombardi. Aglianese d’origine il primo e monsummanese il secondo, entrambi cresciuti sportivamente nel Club Scherma Agliana, si ritrovano al momento nella Nazionale azzurra, provenienti rispettivamente dal Centro Sportivo Carabinieri (ma si allena col Club Scherma Agliana) e dalle Fiamme Gialle (ma si prepara con la Fides Livorno). I due parteciperanno allo stage premondiale della Nazionale italiana a Milano, sede dei prossimi Mondiali Assoluti, ma soprattutto sono stati convocati quali titolari della squadra azzurra di fioretto maschile che prenderà parte, da martedì 1° a martedì 8 agosto a Chengdu in Cina, alle Universiadi, i campionati del mondo degli studenti universitari. "Si tratta di un’enorme soddisfazione per i due atleti, ma non solo: per le loro famiglie e le loro società di partenza e appartenenza e di allenamento – testimonia, entusiasta, la presidente del Club Scherma Agliana Angela Desideri –. Rammento ancora quando i due ragazzi sbaragliavano nell’Under 14 e adesso dove li vediamo competere? È stupendo. Auguro ad ambedue i migliori successi, anche se ovviamente adesso abbiano un occhio di riguardo per ‘Riga’, ragazzo splendido. Forza".

Gianluca Barni