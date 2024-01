Sulla Pistoiese c’è Nuccilli. Matilda Jace attesa in città

Nella carriera di dirigente e imprenditore legato al mondo del calcio di Alessandro Nuccilli troviamo tracce un po’ in tutta Italia e, ora, anche a Pistoia. C’è lui, infatti, dietro all’interessamento – la due diligence è già in fase avanzata – per l’acquisto delle quote della Pistoiese 1921. È lui, romano, interessi nel mondo delle costruzioni, che ha dato mandato all’avvocato di intavolare la trattativa.

I termini dell’accordo sono chiari: l’acquirente si accollerebbe tutti i debiti che, pare, al momento siano quantificati in ben più di un milione di euro e darebbe anche una buona uscita di cinquantamila euro a De Simone. Il ’garante’ orange avrebbe provato a rilanciare, a raddoppiare, ma – a quanto risulta – invano. E vane sembrano anche le sue richieste di rimanere in qualche modo all’interno della società, strizzando l’occhio al settore femminile, sua passione. Ma certo è che Nuccilli ha fretta di chiudere e che la prossima settimana è in scadenza un’altra tranche di pagamenti degli stipendi. L’arrivo di un nuovo proprietario consentirebbe una boccata di ossigeno a chi, a vario titolo lavora, nella Pistoiese e toglierebbe De Simone dall’ennesimo imbarazzo.

Aveva chiesto, Alessandro Nuccilli, riservatezza – come aveva fatto anche la cordata italo americana –, ma il suo nome è ormai di dominio pubblico, come il suo curriculum che lo vede legato anche alle città di Monza, Pavia, Siena, Cuneo, Varese, Grosseto, Monza, ma anche Arezzo e Rieti. Di lui si dice che quando c’è una società in crisi, si presenta. A Matera è stato direttore generale per pochi giorni e a Foligno presidente per pochi mesi. I ricordi che hanno di lui in Umbria non sono dei migliori. Ma tant’è. La trattativa in cui Nuccilli è davvero uscito allo scoperto è quella in cui si dice pronto ad acquistare la Salernitana: lo dichiara nel 2021, lo ribadisce l’anno successivo. Niente di fatto. Il web è stracolmo di informazioni di questo imprenditore, che manda messaggi d’amore ai tifosi arancioni tramite gli intermediari fiorentini che lo stanno aiutando. Si attende, ora, l’arrivo dell’amministratore delegato Matilde Jane perché è lei ad avere il compito di firmare l’eventuale cessione.

E mentre c’è chi lavora per dare un futuro alla società arancione, c’è anche chi – come De Simone e Fossati – dà vita a una telenovela della quale in molti avrebbero voluto fare a meno. Dichiarazioni, smentite, comunicati ufficiali, accuse e contro accuse e poi la pace (o la tregua?) che sembrerebbe coinvolgere, stando agli umori delle due piazze, solamente i due presidenti. Sullo sfondo, lo spettro di segnalazioni alla magistratura ordinaria e alla Procura federale, perché la vicenda ha avuto strascichi che in piccole realtà non riescono rimanere segreti. Il paese è piccolo, la gente mormora.

Con una nota in mattinata la Pistoiese replica alle dure accuse mosse, peraltro a ben due giorni di distanza dal derby – dall’Aglianese Calcio che parlava, fra l’altro, di "contestazione premeditata". La società arancione risponde, "ringrazia la società di stewarding e i volontari per il buon lavoro svolto in occasione dell’incontro Pistoiese-Aglianese, nonostante la scarsa collaborazione di alcuni soggetti", spiega che "negli stadi non esistono né guardaspalle né bodyguard, ma personale regolarmente iscritto nei registri prefettizi che, diretto dalle forze dell’ordine, non può, per legge, intervenire direttamente: può, al massimo, come ha prontamente fatto, interporsi tra i soggetti che reciprocamente si insultano e si provocano. La sicurezza all’interno dello stadio e la posizione degli steward è diretta dalla Questura".

Ma c’è di più: a difesa di tutto il mondo arancione, la società si dice pronta a denunciare chiunque tenti "di gettare fango su società, tifosi, dipendenti, collaboratori o volontari". Una presa di posizione apprezzata da molti. Tutto a posto? No. De Simone incontra Fossati e i due presidenti, in serata, fanno retromarcia e ne firmano uno congiunto in cui affermano che "la Pistoiese non ha avuto alcuna azione premeditata – prima, durante e dopo – la partita di domenica scorsa nei confronti di tesserati e collaboratori dell’Aglianese" e che ha compreso "la totale estraneità della Pistoiese, che si affida a una società specializzata nel servizio di stewarding", la stessa ringraziata pubblicamente in mattinata. I due presidenti confermano che "gli episodi accaduti sono al vaglio degli organi competenti". I filmati e le foto non mancano, sperando che aiutino a mettere fine alle accuse e allo scaricabarile. E alla telenovela.