Successo d’oro per Bottegone C’è l’ipoteca sul primo posto

L’impresa più grande della stagione vale due punti pesantissimi per la Valentina’s Bottegone che espugna il campo della seconda in graduatoria, Basket San Vincenzo, per 68-76 al termine di una autentica battaglia. L’inizio è stato da incubo: l’attacco non gira, la difesa non sembra troppo concentrata ed i padroni di casa scappano via arrivando anche a 18 punti di vantaggio. Sembra una serata stregata e, invece, dal secondo quarto in poi la Valentina’s entra finalmente in partita giocando di squadra. Nel terzo quarto il nervosismo dei livornesi inizia a farsi sentire ma la Valentina’s non riesce a dare il colpo giusto per rientrare complice una serata complicata sia ai liberi che da tre punti. Si entra nel rush finale e, con maggiore lucidità ed una situazione falli meno complicata, Bottegone mette il naso avanti per la prima volta con Zaccariello; servono la tripla di De Leonardo ed una magia di tabella di Paci a mettere le mani sulla partita. Un successo che vale doppio perché Bottegone porta a 4 i punti di vantaggio in classifica sui livornesi e si prende il 2-0 negli scontri diretti quando mancano sei giornate alla fine ed il sogno del primo posto al termine della regular season è più vicino.