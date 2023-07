Stadio Melani: 190mila euro per sistema antincendio CALCIO

E’ in arrivo un nuovo importante intervento, anche dal punto di vista dei costi (190mila euro), per quanto concerne lo stadio comunale "Marcello Melani". Dopo i lavori degli ultimi due anni che hanno consentito, seppur con qualche ritardo causato dalla pandemia e dall’aumento dei costi delle materie prime, la riapertura della Curva Nord e l’agibilità anche per la Sud, ecco un altro tassello da sistemare: l’adeguamento alla normativa anti-incendio. La riapertura del settore, infatti, consentiva di passare ad una capienza superiore ai cinquemila spettatori, regalando quindi maggiori spazi per la tifoseria della Pistoiese pronta a sostenere i propri beniamini in Serie D. Ma il problema dell’antincendio rimaneva e, per questo motivo, nella Commissione provinciale di vigilanza del 31 marzo scorso, fu messo come tetto massimo i 4795 posti attuali. Per salire più su è necessaria, come si legge nell’apposita delibera di Giunta, "l’installazione di un impianto di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell’ambito dell’attività" anche se ci si trova all’aria aperta. Un impianto del genere allo stadio è già presente, risale agli anni Novanta, ha avuto la sua manutenzione ordinaria col passare del tempo ma non è stato mai utilizzato negli ultimi tempi in quanto la capienza inferiore ai 5000 spettatori non lo imponeva per legge. Per sistemare tutto quanto, il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede un costo di 190mila euro che adesso andranno individuati per garantire questa ulteriore miglioria.

red.pt