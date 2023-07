Staccate 100 tessere Ecco le informazioni sulle fasi e i prezzi

"Niente è come esserci" questo lo slogan coniato dalla Pistoiese per la nuova campagna abbonamenti che già in occasione della serata-evento ha visto staccare 100 tessere. Questi i prezzi degli abbonamenti. Fase uno (prelazione), dal 21 luglio al 31 luglio. Curva intero 85 euro, U18O65 70 euro, U14 56 euro. Tribuna laterale sudnord: intero 190 euro, U18O65 130 euro, U14 95 euro. Jolly: intero 125 euro, U18O65 75 euro, U14 65 euro. U8 omaggio in tutti i settori. Corporate: intero 900 euro. Family: 2 adulti + 1 underover: 1 intero + 1 al 30% + 1 al 50%; 2 adulti + 2 underover: 1 intero + 1 al 30% + 2 al 60%. Fase 2 (vendita libera), dal 1 Agosto al 2 Settembre. Curva: intero 96 euro, U18065 80 euro U14 66 euro. Tribuna laterale sudnord: intero 210 euro, U18065 150 euro, U14 105 euro. Jolly: intero 140 euro, U18065 90 euro, U14 75 euro. U8 omaggio in tutti i settori. Corporate: intero 1.000 euro. Identiche scontistiche per i pacchetti "family".