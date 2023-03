Spurio: "Siamo pronti: sarà una battaglia"

Non c’è solo la rivalità di campanile a motivare l’Aglianese nel derby con la Pistoiese di oggi (ore 14,30 allo stadio Bellucci) ma anche la necessità di riscattare la sconfitta rimediata domenica scorsa sul campo dello Scandicci con un gol subito nei minuti di recupero. A proposito di gol incassati nel recupero i giocatori e i sostenitori dell’Aglianese non possono non ricordare il derby di andata, quando la squadra neroverde si vide raggiungere sul 2 a 2 nel finale da un calcio di rigore molto dubbio concesso agli arancioni e contestatissimo dall’allenatore Baiano e dai calciatori neroverdi. In quel 6 novembre 2022 l’Aglianese era seconda in classifica e la Pistoiese era distanziata dalla vetta. Ora le posizioni tra le due squadre sono rovesciate con la Pistoiese a ridosso della capolista Giana Erminio e l’Aglianese settima in classifica con 17 punti in meno della compagine arancione. La squadra di Baiano però mantiene l’ambizione di una salvezza tranquilla nella parte sinistra della classifica. Ma l’Aglianese può ancora aspirare a collocarsi nei quartieri alti della graduatoria, in area play-off, dove ha stazionato per tutto il girone di andata imponendosi come vera rivelazione del campionato. La squadra di Baiano ha pagato un inizio sotto tono del girone di ritorno ma nelle gare precedenti allo scivolone di Scandicci aveva mostrato di aver ritrovato solidità difensiva ed efficienza in attacco. Se l’Aglianese sarà quella vista nella gara interna con la Correggese sicuramente potrà dare qualche grattacapo anche alla corazzata Pistoiese.

"Abbiamo preparato la gara molto bene – assicura il portiere Andrea Spurio - sappiamo che ci attende una grande battaglia, un derby sentito da entrambe le parti e sicuramente vogliamo lottare per cercare di portare il massimo della posta in palio". Spurio e i suoi compagni sanno bene che sul piano della qualità tecnica la Pistoiese, soprattutto in attacco, ha un potenziale molto temibile. "Loro hanno una qualità davvero importante – afferma Spurio – e sono una squadra costruita per vincere questo campionato, ma credo che vincerà chi avrà più fame e più motivazioni, su questo piano non possiamo mancare e credo che venderemo cara la pelle".

Sulla formazione, l’allenatore Francesco Baiano non fornisce anticipazioni, anzi preferisce lasciare spazio alle dichiarazioni di qualche giocatore alla vigilia delle partite riservandosi semmai di fornire un commento dopo l’incontro. In difesa è largamente prevedibile il ritorno di Pantano dopo la squalifica a ricostituire al coppia con Montuori che aveva fornito un ottimo rendimento nelle gare con Fanfulla, Sammaurese e Correggese durante le quali l’Aglianese aveva incassato una sola rete nell’ 1 a 1 a San Mauro di Romagna, rimanendo a rete inviolata nelle altre due partite in casa. E’ possibile, compatibilmente con le sue condizioni fisiche e con gli obblighi relativi alle quote, il ritorno di Perugi, che all’andata offrì a Pistoia una delle sue migliori prestazioni. In attacco la scelta aperta è sul centravanti, tra De Sagastizabal, partito titolare nelle ultime partite, e Mirval che fu molto efficace nel derby di andata.

Giacomo Bini