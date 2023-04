Sprint finale pure per l’Aglianese

"Finora abbiamo fatto un qualcosa di bello e amiamo sognare perciò perché non sognare?". In questa frase dell’allenatore Francesco Baiano è racchiuso tutto il momento che vive l’Aglianese a quattro giornate dal termine con una salvezza pressoché garantita (manca solo la matematica) e una possibilità di agganciare i play-off (tre punti da recuperare e due squadre da sorpassare) che supererebbe ogni aspettativa della vigilia della stagione e trasformerebbe un campionato già eccellente in un’impresa straordinaria. Baiano giustamente ricorda le premesse delle stagione. "Qualcuno forse si è dimenticato – puntualizza il tecnico – che qui è stato cambiato tutto, è arrivato un nuovo presidente, che è ambizioso e ci ha messo nelle condizioni migliori di fare calcio, però non ha chiesto come era stato fatto gli altri anni di vincere il campionato, perché sarebbe stata una follia. Mi ricordo anche i commenti degli esperti che ci davano non in griglia, ma addirittura nei box". Più che legittimo l’orgoglio dell’allenatore neroverde. "Perciò io sono grato a questi ragazzi – aggiunge –, che hanno capito cosa voleva il loro allenatore, che voleva anima e così è stato. Ma hanno messo in campo anche cose importanti a livello tecnico. Ma spetta agli altri giudicare il mio lavoro e il bilancio lo faremo alla fine". Nelle prossime due partite l’Aglianese affronterà due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere: domenica prossima in trasferta la Bagnolese, penultima e alla ricerca disperata dell’ultimo posto nei play-out, e nel turno successivo in casa il Mezzolara, che invece dalla palude dei play-out vorrebbe uscire per arrivare ad una salvezza diretta. Dopo queste due giornate, che molto diranno sulla classifica dell’Aglianese, i neroverdi ospiteranno l’attuale capolista Giana Erminio in un incontro che interesserà moltissimo anche la Pistoiese per poi chiudere col sempre accesissimo confronto col Real Forte Querceta in campo avverso. La vittoria di Forlì prima della sosta ha fornito l’entusiasmo giusto per l’ultimo sprint.

Giacomo Bini