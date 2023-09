Sport e sociale vanno a braccetto. Estra e Comune fanno squadra

Una stretta sinergia fra Estra Pistoia Basket 2000 e Comune di Pistoia per stilare, assieme ad altri e numerosi partner che già fanno parte della famiglia biancorossa, un calendario di appuntamenti extra-campo dal titolo "Insieme per il sociale". Il programma di eventi è stato presentato dal referente dell’area sociale del club Andrea Di Nino assieme al responsabile marketing Giulio Pacini e la vicesindaco, nonché assessore con delega alle politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia, Anna Maria Celesti. "Al mio arrivo al Pistoia Basket – afferma Andrea Di Nino – chiesi subito al direttore generale, tra le prime cose, di potermi occupare del sociale e lui mi rispose che era un argomento sensibile e importante per la società: non pensavo che in due mesi si riuscisse a creare questo calendario di eventi molto fitto ed intenso. Speriamo, con queste iniziative, di riuscire fuori dal campo ad essere ai primi posti delle realtà da Serie A con progetti innovativi per non lasciare davvero indietro nessuno".

"Quando mi è stato proposto il percorso ne ero profondamente convinta – afferma Anna Maria Celesti – tutto ciò che è inclusione sociale non può che essere momento di crescita. Lo sport che fa questo tipo di attività e si promuove contro le discriminazioni e nella promozione di percorsi salubri e salutari nei confronti della comunità, costituisce insieme un percorso fondamentale per arrivare ad obiettivi importanti. Non ci occuperemo solo delle fragilità, ma di temi che possono essere evidenziati dallo sport come gioco di squadra e rispetto delle regole, aspetti che diventano difficili da perseguire se le istituzioni sono sole. E’ un lavoro di team fra società Pistoia Basket, istituzioni e tutti i partner – conclude – per poter allargare gli orizzonti di una cultura che si rivolge a tutta la comunità".

Il primo appuntamento è in occasione del debutto casalingo di Estra Pistoia, in quell’occasione grazie al coinvolgimento di "Happyin", verrà distribuita, ai primi tremila spettatori che entreranno al palasport, una maglietta bianca per sensibilizzare i temi legati alla "Giornata Mondiale dell’alimentazione e contro lo spreco alimentare". Il 25 novembre in occasione della "Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne" si rinnoverà la partnership con Happyin, mentre il 3 dicembre, in collaborazione con Florence One, ci celebrerà la "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità". Passando al 2024, il programma ripartirà in occasione del 15 marzo quando ci sarà la "Giornata mondiale del sonno" con al fianco Per Dormire, il 22 aprile per la "Giornata Mondiale della Terra" con Giorgio Tesi Group e il 6 maggio con la "Giornata Europea della Sicurezza stradale" avendo come partner La T Tecnica.

