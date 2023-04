Spedalino Le Querci e Montale Impazza la bagarre play-out

Una squadra promossa, due salve da tempo e quattro che si contenderanno il miglior piazzamento possibile per affrontare i playout e giocarsi la permanenza in categoria. Questo il programma dell’ultima giornata della Prima Categori programamata per le 16 di domani. Monsummano, ormai certo da tempo del primo posto, sarà di scena nella tana di uno Spedalino Le Querci bisognoso di tenersi alle spalle la Virtus Montale per affrontare gli spareggi da una posizione migliore. Anche perché i montalesi se la vedranno contro un Forcoli che sta lottando per i playoff. Discorso valido anche per il Pescia, attualmente dodicesimo: battere il Selvatelle ormai già salvo sarebbe un ottimo viatico per prepararsi allo spareggio. Giovani Via Nova – Tempio Chiazzano è l’unico incontro che mette in palio poco o niente: i padroni di casa sanno di doversi giocare la salvezza agli spareggi-retrocessione contro la penultima, gli ospiti non hanno nulla da chiedere. Idem dicesi infine per il Candeglia, che affronterà il Cf 2001.

G.F.