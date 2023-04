Spedalino e Montale, infuria la lotta salvezza

Il ventottesimo turno della Prima Categoria è fissato domani alle 15.30. E sono attesi i primi verdetti. Un esempio? L’Intercomunale Monsummano potrebbe già festeggiare la promozione con due turni d’anticipo: per averne la certezza matematica, agli uomini di mister Matteoni basterà battere l’Acciaiolo, a prescindere da cosa farà lo Jolo. Candeglia e Tempio Chiazzano non hanno più nulla da chiedere al campionato, quindi l’attenzione va tutta alla lotta che si preannuncia in zona playout, iniziando dallo scontro diretto Spedalino Le Querci – Pescia. Due squadre che necessitano di punti per non restare indietro ed evitare la retrocessione diretta. Esattamente come la Virtus Montale, che venderà cara la pelle al Perugi contro lo Staffoli.