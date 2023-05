Sotto la rete uno speciale torneo di pallavolo Per ricordare il compianto Luigi "Gigi" Zani

Una tantum, importante era ricordare e non vincere. Si è svolto a Prato il primo Memorial Luigi Zani, torneo pallavolistico per squadre di Prima Divisione in memoria di Luigi "Gigi" Zani, tecnico pistoiese scomparso prematuramente. La competizione, organizzata dal Viaccia, ove Zani ha allenato per tanti anni, ha avuto un eccellente riscontro di presenze. Commovente il ricordo del coach, fatto dal decano degli allenatori pistoiesi, Athos Querci, oggi "guru" del Progetto Volley Bottegone. Querci ha letto una lettera, toccante, rivolta al collega. La manifestazione è stata vinta dal Viaccia, che in finale ha superato la formazione dei 29 Martiri, mentre il terzo posto è stato appannaggio della Liberi e Forti, che ha regolato Bottegone. "Finalmente abbiamo potuto rammentare un personaggio quale Gigi Zani – fa sapere Querci –. Se ne andò il 16 marzo 2020, lasciando un vuoto enorme in tutti noi. Giusto celebrarlo. L’iniziativa del Viaccia è stata lodevole: ha riscosso complimenti e applausi. Buona la qualità tecnica in campo, che il numeroso pubblico ha apprezzato".

G.B.