"Sosta deleteria"

Maledetta sosta. Non la pausa pasquale, ma quella precedente, quando la Pistoiese arrivava da una bella serie di vittorie. Luigi Consonni ne è convinto e in sala stampa, a fine gara, non lo nasconde. "È un peccato che stia finendo così – sostiene –: restano tre partite da giocare sì, però quattro punti sono tanti. Eppure rispetto a Lentigione e Corticella, in cui a livello di occasioni avevamo fatto male, ai ragazzi non si può imputare nulla per quanto riguarda il gioco e le opportunità da rete avute. È mancata, forse, un po’ di convinzione al momento dell’ultimo passaggio o della conclusione. Ma abbiamo lottato sino alla fine, cercando sempre la vittoria. È davvero un peccato, perché nel nostro cammino abbiamo fatto qualcosa di unico, di irripetibile. Sì, la sosta del torneo non ci ha fatto bene: venivamo da un periodo positivo, abbiamo pensato a conservare la condizione, ad aggiungere qualcosa negli allenamenti, ma probabilmente sarebbe stato meglio disputare un’amichevole di alto profilo, per mantenere il ritmo-partita. Abbiamo accusato la sosta: durante quella settimana abbiamo perso brillantezza, la scelta di mantenere il tono muscolare, di recuperare gli infortunati, non è stata azzeccata. Alla Giana Erminio, invece, quella pausa ha fatto bene".

E’ deluso. Ma non si arrende o perlomeno prova a mostrare il volto di chi ci crede ancora. "Lotteremo sino in fondo, anche se è innegabile che la situazione sia molto complicata". Torna sulla gara con la Sammaurese, autentica bestia nera che tra andata e ritorno ha tolto alla Pistoiese ben 5 dei 6 punti in palio. "Loro erano chiusi, sono stati bravi a ripartire in contropiede. Noi abbiamo creato, ma siamo mancati come qualità nel cross o nello smarcamento importante nei sedici metri. C’è dispiacere, ci potrebbe stare pure un ‘rimbalzo emotivo’: la squadra è fondamentalmente giovane e anche i giocatori esperti hanno una sensibilità notevole. Ci riprenderemo, spero".

Gianluca Barni