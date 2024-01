Sorriso Estra: Varnado c’è. Jordon pronto al rientro

Un’altra sfida, un’altra montagna da scalare per proseguire il cammino verso la salvezza. La sfida di domani sera contro Scafati (PalaCarrara ore 20.30) per l’Estra Pistoia è un’altra tappa importante da superare e, come tutte del resto, non è di quelle facili. Scafati dopo il cambio forzato in panchina fra Pino Sacripanti e Matteo Boniciolli ha portato la squadra a un positivo 4-2 che ha consentito alla Givova di toccare quota 16 punti in classifica, gli stessi di Pistoia. Scafati si presenta al PalaCarrara decisamente in salute e con il preciso obiettivo di capire fino a dove potrà arrivare. Le parole dello stesso Boniciolli al termine della vittoria netta contro Reggio Emilia nell’ultimo turno sono elequenti. "Non so dove riusciremo ad arrivare - si legge nell’intervista pubblicata sul sito della società - ma la prossima settimana a Pistoia abbiamo l’opportunità per capirlo, al cospetto di una squadra con cinque ottimi americani e cinque ragazzi, di cui almeno tre del vivaio pistoiese, che, pur non avendo un grande curriculum, hanno grande energia e sono pronti a morire sul campo. Oggi abbiamo capito quello che potremmo essere, la prossima settimana sapremo quello che vogliamo essere, capire se vogliamo continuare a guardare nello specchietto retrovisore oppure guardare avanti, ovvero ciò che dovremmo fare per la qualità della squadra e gli investimenti fatti dalla società. La prossima settimana non conterà il risultato, ma l’atteggiamento che la squadra avrà su un campo caldo e contro una squadra straordinaria, che sta disputando un campionato incredibile".

Di contro l’Estra viene dalla batosta subito contro Sassari e conoscendo Nicola Brienza ed i giocatori c’è da giurare che avranno una grande voglia di riscattare una brutta prestazione soprattutto di fronte ai propri tifosi che sono pronti a sostenere la squadra come dimostra la prevendita che è andata alla grande: ieri erano già 900 i biglietti venduti ancora prima dell’apertura del botteghino che sommati ai 2.222 abbonamenti fanno già oltre 3mila presenza al palazzetto con la Curva Pistoia e la Gradinata non Numerata che sono già esaurite. Da Scafati arriverà un pullman di tifosi organizzati per un PalaCarra che si preannuncia una vera e propria bolgia.

Per Pistoia buone notizie arrivano anche dall’infermeria con Jordon Varnado che per la seconda settimana consecutiva si è allenato insieme al resto del gruppo e sabato potrebbe essere della partita. Pistoia, con l’eventuale rientro di Varnado, potrebbe ritornare al suo assetto iniziale e sicuramente avere un giocatore, che se pur non al massimo della condizione, può garantire solidità e qualità sia in difesa che in attacco.

Maurizio Innocenti