Solidarietà. La squadra in visita alla Caritas. Sorrisi e scambio di doni natalizi

Pomeriggio di solidarietà, di sorrisi e di scambio di doni quello che c’è stato giovedì scorso con la squadra e lo staff tecnico al completo dell’Estra Pistoia che si è recata in via di San Pietro per salutare bambini e non che, quotidianamente, hanno contatto diretto con il mondo della Caritas Diocesana. Una occasione per regalare un momento spensierato a chi, purtroppo, attraversa situazioni complesse e delicate ma che ha visto nella presenza dei giocatori un raggio di speranza per pensare al Natale come una parentesi positiva all’interno del proprio percorso di vita. Ad accogliere la squadra erano presenti la coordinatrice della Caritas di Pistoia, Sara Lupi, ed il direttore Marcello Suppressa. Folta rappresentanza della società biancorossa, con in testa il presidente Massimo Capecchi. Accolti da un Babbo Natale decisamente speciale e "rumoroso" col proprio campanaccio, i giocatori hanno consegnato ai bambini presenti numerosi regali preparati per l’occasione mentre, dal canto loro, la Caritas ha donato al Pistoia Basket le sciarpe natalizie che, in occasione della partita con la Virtus Bologna, saranno indossate dai giocatori al momento della presentazione delle squadre. Inoltre, sempre al PalaCarrara, all’ingresso di ogni settore sarà messa una scatola dove sarà possibile lasciare un’offerta libera per la Caritas di Pistoia.