Sognano in due Blu Quarrata e Bottegone

Sognano in due, Blu Volley Quarrata e Progetto Volley Bottegone, rialza la testa la Zona Mazzoni Pistoia. I playoff di serie C femminile e D femminile e maschile tengono alto il nome di Pistoia e provincia. In C "gentil sesso", Quarrata riposava dopo aver battuto a domicilio, 3-1, Firenze. Ha visto le fiorentine cedere di schianto, 3-0 (15, 21, 24 i parziali), a Seravezza contro la Tre Emme V.p. Volley, che però sabato prossimo dovrà sostenere l’esame-PalaMelo: la promozione in B2 è vicina, ma la formazione di coach Davide Torracchi dovrà indossare le sue vesti migliori. In D femminile, si conferma il grande equilibrio: dopo il successo, 3-2, della Robur Massa sulla Valdelsa, ecco quello, 3-2 (18-25, 25-23, 25-19, 16-25, 15-9) di Bottegone a Colle di Val d’Elsa. "Siamo partiti contratti, ma poi entrati in partita molto bene – il commento di patron Athos Querci –. La Valdelsa sembrava la più forte delle tre, invece è fuori". Ora Bottegone sogna la serie C. È tornata al successo a Nodica col Migliarino (3-2; 22-25, 25-21, 19-25, 26-24, 15-11) la Zona Mazzoni.