Skating Quarrata in grande evidenza nelle gare provinciali

Una serie di medaglie e di piazzamenti incoraggianti, tanto per il presente quanto per il futuro. Questi i riscontri ottenuti dallo Skating Quarrata, al termine dei campionati provinciali di pattinaggio. Si trattava del primo appuntamento stagionale, che ha visto sfidarsi presso la pista delle Fornaci le migliori pattinatrici di Pistoia e provincia. E le atlete quarratine si sono fatte valere, nelle varie categorie agonistiche. Sono ad esempio salite sul gradino più alto del podio Viola Pacini, Anna Giulia Baldi, Gaia Spena, Melissa D’Onza, Chiara Niccolai. Medaglia d’argento per Clara Ferma, Greta Gacci e Mia Andreini, mentre Francesca Pascarella ha agguantato un bronzo. Le agoniste hanno quindi ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni di una stagione che si annuncia impegnativa. L’obiettivo del club quarratino resta quindi quello di confermarsi anche a livello regionale, visto che il campionato toscano è ormai alle porte.