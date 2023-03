Sisi guarda oltre l’infortunio Arriva il rinnovo con le Zebre

Un’annata in tono minore rispetto alle precedenti, ma di certo non per colpa sua visto che si è infortunato lo scorso dicembre. Eppure, in segno di riconoscenza per la qualità delle prestazioni evidenziate negli ultimi anni e soprattutto in previsione di quello che potrà ancora dare al club (e alla Nazionale), la dirigenza ha deciso di rinnovargli il contratto. Il matrimonio agonistico fra David Sisi e le Zebre proseguirà almeno sino al 30 giugno del 2025: questa la durata del nuovo accordo sottoscritto dal rugbista anglo-italiano di origini abetonesi e la franchigia parmigiana. Sisi, che il mese scorso ha compiuto trent’anni, è del resto il capitano della squadra e la sua assenza sta incidendo non poco sul rendimento del gruppo. Sullo sfondo resta poi l’avventura con l’Italrugby: l’atleta ha dovuto saltare il Sei Nazioni a causa dell’infortunio, ma l’impressione è che il commissario tecnico Kieran Crowley lo stia comunque seguendo. E che sia intenzionato a puntare ancora su di lui, non appena si ristabilirà. "Io e la mia famiglia siamo molto felici di restare a Parma – ha intanto commentato Sisi a proposito del rinnovo – questa stagione ha avuto le sue sfide, ma credo che tutti noi abbiamo imparato delle importanti lezioni di cui abbiamo fatto tesoro. Non vedo l’ora di tornare a combattere per il club e per questo gruppo entusiasmante – ha concluso l’atleta – così come ho sempre fatto".

Giovanni Fiorentino