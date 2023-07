Sirene "friulane" per Varnado Ma Pistoia prova a trattenerlo

Il mercato ha preso vita e già sono diverse le società che si sono mosse per allestire i roster per la prossima stagione. Il Pistoia Basket ha sostanzialmente chiuso il reparto degli italiani con le riconferme di Della Rosa, Saccaggi, Wheatle e Del Chiaro: probabilmente ci potrà essere l’aggiunta di un giovane. Mentre per quanto riguarda il blocco degli stranieri la società biancorossa ha messo sotto contratto Ogbeide ed è al lavoro per completare la truppa dei cinque Usa. Com’era lecito aspettarsi qualche giocatore biancorosso è al centro di alcune trattative di mercato e il nome più gettonato è quello di Jordon Varnado l’Mvp della scorsa stagione e giocatore dalle indubbie qualità tecniche e atletiche. Si parla di un forte interessamento da parte di Udine al punto che la trattativa sembra essere a buon punto, ma Varnado ha richieste anche da società di serie A (tra l’altro, nota di colore, il fratello Jarvis – ex biancorosso – ha firmato con Brindisi, ndr). A dire il vero Pistoia non ha mai nascosto la volontà di provare a trattenere il giocatore pur sapendo di dover combattere con diverse società disposte a mettere sul piatto della bilancia offerte decisamente sostanziose. Uno scoglio non di poco conto contro il quale Pistoia si trova a dover combattere e difficile da superare per le casse biancorosse. Al momento l’unico che ha trovato già una sistemazione è Daniele Magro che ha firmato con la Juvi Cremona. Intanto da ieri è iniziata la seconda fase della campagna abbonamenti in cui sarà possibile per tutti sottoscrivere la tessera valida per le 15 gare casalinghe di campionato. Le tessere sono in vendita anche online sul sito www.etes.it. Questi gli orari di apertura della sala stampa del PalaCarrara per l’acquisto dell’abbonamento: lunedì-venerdì dalle 16:30 alle 19.30 ed il sabato 10.30-12.30.

Maurizio Innocenti