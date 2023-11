Silvestro e Valentini top

Valentini 7,5: tira giù la saracinesca parando anche l’imparabile. Il Prato di trova di fronte un muro invalicabile ed è costretto ad alzare bandiera bianca.

Pertica 6,5: una partita di grande attenzione difensiva e di aiuto ai compagni garantendo sicurezza (Goffredi 6: entra subito in partita dando una grossa mano alla difesa).

Chiesa 7: giganteggia in mezzo l’area, non lascia respirare gli attaccanti avversari, chiude tutti i varchi.

Salto 7: difende come un leone e segna il gol della sicurezza, chiedere di più è francamente impossibile.

Chrysovergis 6,5: nel primo tempo macina la fascia sinistra come se non ci fosse un domani, realizza il gol che dà sicurezza alla squadra. Cala un po’ alla distanza.

Costa 6: una partita di grande sacrificio al servizio della squadra non facendo mancare l’impegno e la voglia di lottare.

Caponi 6,5: il cervello pensante della squadra, l’uomo d’ordine che detta i tempi di gioco e fa valere la sua esperienza.

Silvestro 7: praticamente è ovunque, lotta, sgomita, difende, rompe il gioco, si propone in attacco, un vero incubo per gli avversari.

Di Mino 6,5: mette in campo la sua solita vivacità rendendosi pericoloso in avanti, esce dopo aver dato tutto (Nardella sv).

Trotta 6,5: sicuramente in crescita anche se non ancora al top della condizione. Sblocca la partita al primo minuto con un calcio di rigore perfetto, serve l’assist per il secondo gol (Davì 6,5: fuori a sorpresa, llotta senza risparmiarsi e si rivela un baluardo difficile da superare).

Diodato 6: una gara di grande cuore e utilità (Fiaschi sv).

Consonni 7,5: si trova a dover gestire una squadra tutta nuova e con tanti giovani ma il verdetto del campo lo promuove a pieni voti. Fa esordire Fiaschi un ragazzino delle giovanili dimostrando di avere l’occhio lungo visto la risposta del giocatore.

