Si celebra la storia dell’Aglianese Martedì serata in piazza Gramsci

Il centesimo compleanno dell’Aglianese sarà celebrato per iniziativa del Comune di Agliana martedì prossimo 20 giugno alle ore 21 in piazza Gramsci. L’invito del sindaco Luca Benesperi è rivolto a tutti i cittadini e gli sportivi affezionati ai colori neroverdi. Sul palco, in rappresentanza di un secolo di storia degno di essere ricordato, saranno premiati i presidenti che si sono succeduti negli ultimi 50 anni, dal 1973 ad oggi e le figure più significative di un secolo di vita sportiva che meriterebbe di essere ricostruita con un attento studio di carattere storico. Nella memoria rimangono alcuni momenti significativii come l’epopea dei sei presidenti che portarono la squadra dalla terza categoria alla serie D, poi un’altra fantastica scalata che fece salire la squadra neroverde dalla seconda categoria nel 1992 fino alla serie D nel 1996. Il culmine è stato toccato nel 2002 con la promozione in C2 un campionato nel quale l’Aglianese ebbe come giocatore e come allenatore Massimiliano Allegri. Più recentemente, sotto la guida di Gabriele Giusti, Gianni Doni e Fabio Ciatti, una nuova, straordinaria ascesa con sei campionati vinti fino alla serie D e alla vittoria in campionato mancata di pochissimo. Saranno presenti i rappresentanti della Federazione e le squadre delle giovanili dell’Aglianese Academy. "Per me è una grande emozione – dice il sindaco Luca Benesperi – celebrare questo importante traguardo". Ecco i nomi dei premiati (per i defunti riceveranno il premio i familiari): Aldo Cangioli, Fabio e Fiorello Nesti, Antonio Scatizzi, Viro Biagini, Mario Caramelli, Silvano Gori, Giorgio Santini, Ilario Nesti, la famiglia Doni, Paolo Guarducci, Ettoriano Mannelli, Leonardo Ciolini, Fabrizio Giusti, Gabriele Giusti, Lorenzo Giusti, Silvano Pieralli, Antonio Pieri, Angelo Perriello, Piero Marini (direttore generale settore giovanile), Gianluca Zarrini (presidente settore giovanile), Sem Barontini (fondatore dell’Aglianese), Donello Gori, Filippo De Corso, Giuseppe Mazzini. Un premio sarà consegnato anche all’allenatore dell’Aglianese nell’ultimo campionato Francesco Baiano.

Giacomo Bini