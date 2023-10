Si aprono le danze dell’Estra Pistoia. Sfida da brividi nel catino di Varese

E’ tutto pronto per il ritorno in serie A di Pistoia che questa sera (ore 19.30, diretta su Dazn) farà il suo esordio in campionato in casa di Varese, a Masnago. L’Estra arriva all’appuntamento dopo una pre stagione caratterizzata da infortuni e allenamenti mai al completo ma coach Nicola Brienza è comunque carico. "Sono contento di come stiamo – dice il coach biancorosso – dall’arrivo di Basile abbiamo svolto cinque buoni allenamenti, i migliori dall’inizio della preparazione. Se fossimo alla vigilia del torneo Lovari sarei felicissimo perché ci troveremmo di fronte ad un banco di prova importante – ammette – ma essendo alla vigilia del debutto in campionato sono si felice ma anche consapevole che ancora siamo privi di alcune certezze per il vissuto che ci è mancato a causa dei problemi che abbiamo avuto. Sinceramente non so cosa potremo fare: sarà una sorpresa per tutti compreso per me. C’è tanta voglia di iniziare a fare sul serio, andiamo a giocarcela e poi vedremo quello che succede".

I biancorossi di fronte troveranno Varese che invece, pur avendo cambiato molto, ha comunque avuto modo di rodare la squadra non solo nelle amichevoli ma anche e soprattutto attraverso le due gare in Champions League. "Varese è una bella squadra – prosegue Brienza – si è rinnovata molto negli uomini ma non nelle idee tecniche di base, che sono simili a quelle della passata stagione. Giochiamo in un palazzetto che è un tempio del basket e visto che sarà tutto esaurito sarà emozionante e stimolante perché avremo subito la consapevolezza di cosa significhi giocare in un palazzetto caldo". Alla luce di tutto questo cosa si aspetta Brienza e cosa ha chiesto alla squadra? "Ad oggi non si possono chiedere tante cose – premette il tecnico biancorosso – diciamo poche, ma fatte bene. Varese è una squadra che vive di break sia positivi che negativi e noi dovremo essere bravi mentalmente ad affrontare questa situazione. Mi aspetto una partita di alti e bassi: meno riusciremo a concedere e più avremo la possibilità di rimanere attaccati alla partita e questo potrà avvenire solo riuscendo a controllare il ritmo".

L’Estra Pistoia, come detto, dovrà fare a meno di Jordon Varnado non solo questa sera ma almeno per un mese e la società al suo posto ha tesserato a gettone Grant Basile arrivato in prestito da Tortona. Un ragazzo di cui Brienza è molto soddisfatto. "Sono contento di Basile – conclude il coach –: prima di tutto perché è un bravo ragazzo e questo depone a suo favore nella vita; poi perché si è approcciato al gruppo in silenzio ma in maniera efficace, ha capito come stare insieme ai compagni dimostrando di volersi mettere alla prova e di avere una grande disponibilità. Sono sicuro che potrà darci una grossa mano in questo periodo".

Maurizio Innocenti